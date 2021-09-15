Hamburgerden parmak çıktı!

Bolivya'da hamburger yiyen genç kadının yemeğinden insan parmağı çıktı

Bolivyalı genç kadın Estefany Benitez sosyal medya hesabından yemeğinden insan parmağı çıktığını ve bu konuda şikayetçi olduğunu ancak kendisiyle ilgilenmediklerini paylaştı.

Facebook hesabından bu olayı paylaşan, Benitez daha sonra basına da açıklamalarda bulundu.

Bolivya resmi haber ajansı ABI'da çıkan haberde; Kullanıcı ve Tüketici Haklarını Savunma Bakan Yardımcısı Jorge Silva, işletmenin şubelerinde soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Jorga Silva, kıyma makinasıyla çalışan işçinin 2 parmağını kaybettiğini ve bunun diğer şubelere gidip gitmediğinin araştırıldığını söyledi.

İşletme ise yaptığı açıklamada; "Bir çalışanımızın başına kazara gelen olay karşısında şirket, iyileşme aşamasında olan işçisinin sağlığını her zaman ön planda tutarak tüm acil durum protokollerini uygulamaya koymuştur" dedi.