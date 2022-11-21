Hapishanede komik olay! Kaçmak için açtığı küçük deliğe sıkışınca...

Brezilya'da bulunan bir hapishaneden kaçma girişimi trajikomik bir şekilde sonlandı. Çığlıkları duyarak olay yerine giden gardiyanlar, duvara sıkışmış mahkumla karşılaştı. İri yarı olduğu için açtığı delikten kaçamayan mahkumu gören gardiyanlar ise kahkahalara boğuldu

Olay Brezilya'nın merkezindeki Ceres'te hapishanesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre 16 yaşındaki mahkum Rafael Valadao ve arkadaşları özgürlüklerine kavuşmak için çılgın bir yola başvurdu.

Duvarda küçük bir delik açan Rafael Valadao ve arkadaşlarının planı suya düştü. Çünkü Rafael Valadao, duvardaki küçük delikten geçemeyecek kadar büyük ve iriyarıydı. Durumdan haberdar olan gardiyanlar olay yerine geldiğinde, Valadao'nun duvara sıkıştığını görünce gülme krizine girdi.

Olay yerine gelen itfaiyeci "Diğer mahkumlar onu itmeye çalıştı ama o duvarda kaldı. Acı içinde bağırmaya başladı bunun üzerine gardiyanlar harekete geçti" dedi.

Valadao'nun yaşadığı aksilik kaçmayı planlayan iki mahkum arkadaşını hapse mahkum etti. Valadao'dan önce kaçan mahkum ise kayıplara karıştı. Yetkililer kayıp mahkumu aramak için çalışma başlattı.