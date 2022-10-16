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Hastane çatısında korkunç manzara! Çürümeye yüz tutmuş cesetler bulundu!

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Multan şehrinde hastanenin çatısında çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan vücudu parçaları bulundu

Hastane çatısında korkunç manzara! Çürümeye yüz tutmuş cesetler bulundu!
16 Ekim 2022 Pazar 09:21

Ulusal basındaki haberlere göre, Multan'daki "Nishtar" isimli hastanenin çatısında bulunan cesetlere ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin yayılması üzerine yetkililer, çürümeye yüz tutmuş ceset ve insan vücudu parçalarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Hastanenin çatısında yüzlerce ceset ve insan vücudu parçasının bulunduğu belirtiliyor.

Sosyal medyada tepki

Dawn gazetesindeki haberde söz konusu cesetlerin tıp öğrencileri tarafından tıbbi deneyler için kullanıldığı belirtildi.

Geo News televizyonunda ise hastanenin morgundaki 5 dondurucu üniteden sadece birinin çalışır vaziyette olduğu ve bu durumun yıllardır sürdüğü aktarıldı.

Olayın açığa çıkması çok sayıda kişinin de tepkisini çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, insani olmayan bu davranışın sorumlularının en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyor.

Etiketler; #pakistan #hastane #ceset
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