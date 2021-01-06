Hastanede acı veda!

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hastanede yatan bir kadın, maskesini çıkartıp kızlarıyla vedalaştıktan sonra hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya da devam ediyor. İngiltere'de virüs nedeniyle hastanede yaşanan bir olay ise ülkeye damgasını vurdu. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen 49 yaşındaki Anabel Sharma, koronavirüs nedeniyle annesi 76 yaşındaki Maria Rico ile aynı gün hastaneye yatırıldı.

Anne kızın yoğunbakımda vedalaşma anları ise görüntülendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Anabel Sharma, annesinin konuşmaya çalıştığını ve tek duyabildiğinin 'yakılma' ve 'ölmeye hazırım' sözleri olduğunu söyledi. Kendisinin ağladığını anlatan Sharma, annesinin ise bu durum karşısında çok cesur olduğunu belirtti.

Kızıyla ve koruyucu giysilerle odaya girmesine izin verilen kardeşi ile konuşabilmek için Maria Rico'nun oksijen maskesini çıkardığı ve kısa bir süre sonra da öldüğü açıklandı.

Annesini kaybeden Sharma ise insanları kuralları uymaları konusunda uyararak, aksi durumda sevdiklerini kaybedebileceklerini söyledi.