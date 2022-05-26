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Hastanede yangın çıktı 11 bebek öldü!

Senegal'de bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 11 yenidoğanın hayatını kaybettiği bildirildi

Hastanede yangın çıktı 11 bebek öldü!
26 Mayıs 2022 Perşembe 12:29

BBC’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Macky Sall, yaptığı açıklamada, Tivaouane kentindeki Mame Abdou Aziz Sy Dabakh Hastanesi'nin doğum servisinde yangın çıktığını belirtti.

Yetkililer, yangında 11 yenidoğanın yaşamını yitirdiğini, 3 bebeğin ise kurtarıldığını kaydetti.

Cenevre'de Dünya Sağlık Örgütü toplantısında katılan Senegal Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr, olaya ilişkin, "Çok talihsiz bir durum ve son derece acı verici." açıklamasını yaptı.

Sarr, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve Senegal'e dönmek için seyahatini daha erken sonlandıracağını belirtti.

Yerel basında yer alan haberlerde hastanenin yeni açıldığı bilgisi paylaşıldı.

İlk belirlemelere göre, yangına elektrik hattındaki kısa devrenin yol açtığı tahmin ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #senegal #hastane #yangın #bebek ölüm
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