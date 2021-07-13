Hastanede yangın çıktı: Çok sayıda ölü var!

Irak'ta koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın çıktı. Yangında ölü sayısı 41'e kadar yükseldi



Irak dün felaketi yaşadı. Koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede yangın çıktı. Yangın nedeniyle şu ana kadar 41 kişi hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Irak Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyinde bulunan İmam Hüseyin Hastanesi'nde yangın çıktığını ve yangının nedeninin oksijen tüplerinin kötü kullanımı olduğunı belirtti.

Sivil savunma ekipleri yaptığı açıklamada, yangının itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığını duyurdu.