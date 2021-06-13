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Hastaneye terör saldırısı: 13 kişi öldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezini ve Şifa hastanesini düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilin de yaralandığını açıkladı

Hastaneye terör saldırısı: 13 kişi öldü
13 Haziran 2021 Pazar 09:12

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirdi. Tel Rıfat bölgesinde yuvalanmış teröristler Afrin şehir merkezini ve Şifa hastanesini top ve ÇNRA atışlarıyla hedef aldı. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pkk #afrin hastane saldırı #hastane saldırı
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