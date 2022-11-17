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Hava durumunu sunan sunucudan, başörtülü protesto

Azerbaycan'ın bir kanalında hava durumunu sunan sunucu dikkat çeken bir eyleme imza attı. İran'daki protestolara destek veren sunucu, hava durumunda sıra Tebriz'e gelince başörtüsünü çıkardı

17 Kasım 2022 Perşembe 10:58

İran'ın başkenti Tahran'da, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve burada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amin için düzenlenen protestolar devam ediyor. İran genelinde protestoların en sert yaşandığı yerlerden birisi de Güney Azerbaycan şehirleri oldu. İran rejimi, Güney Azerbaycan şehirlerinin bu hareketi karşılığında sınırda tatbikat başlattı.

Bununla birlikte Azerbaycan televizyon kanalı Bakü TV'de, bir sunucu Tebriz'in hava durumu sunarken "Havanın değişikliğine bakmayın. İnanıyoruz ki Tebriz'de hava daima güneşli olacak" dedi.

"ÖZÜNÜZE YAXŞI BAKIN"

Sözlerinin ardından Güney Azerbaycanlılara destek olmak için başörtüsünü çıkaran kadın sunucu "Özünüze yaxşı bakın. Değerli Güney Azerbaycanlılar" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #azerbaycan #hava durumu #başörtüsü
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