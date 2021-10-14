Havaalanında çırılçıplak yürüdü!

ABD'de bir kadın elbiseleri çıkarttıktan sonra elinde termosu ile çırılçıplak yürümeye başladı. Polisin müdahale ettiği kadının neden böyle bir şey yaptığı bilinmiyor

Olay ABD'nin Colorado eyaletinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Denver Uluslararası Havalimanı'na bagajı olmadan giren kadın önce X-Ray cihazından geçti. Kadın daha sonra da tamamen soyunarak elinde çay termosu ile gezmeye başladı. Çevresindeki insanlarla muhabbet etmeye çalışan ve onlara gülümseyen kadını görenler durumu hemen polise haber verdi. Kadının yanına gelen ve üstünü örtmeye çalışan polisler, yürümeye devam eden kadını zorlukla durdurdu. Kadının polis müdahalesi sırasında da gülümseyerek polisle konuşmaya devam ettiği öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu tahmin edilen kadının kim olduğu ve neden böyle bir şey yaptığı konusunda bir açıklama yapılmadı.