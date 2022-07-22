Havuz partisi faciaya döndü!

İsrail'de bir villanın havuzunda insanların yüzdüğü sırada birden delik açıldı. Deliğin yuttuğu iki kişiden biri hayatını kaybetti, biri yaralı olarak kurtarıldı

Feci olay, ülkenin Şefela bölgesindeki havuzlu bir villada düzenlenen yaklaşık 50 kişilik özel partide meydana geldi. Partidekiler havuzda keyifli vakit geçirirken bir anda korkunç olay gerçekleşti ve şaşkınlık dolu bakışlara çığlıklar eşlik etti.

Düzenlenen parti esnasında havuzun tabanı bir anda göçtü. Göçük nedeniyle oluşan girdapla havuz, o sırada yüzen iki kişiyi yuttu. İsrail basını tarafından yaşanan olay "yutan delik" olarak ifade edildi. Dehşete düşüren anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde göçük sebebiyle havuzdaki su bir anda boşalırken havuzda bulunan deniz yataklarının da göçükten içeri düştüğü kameralara yansıdı.

Olayın ardından 4 saat süren arama çalışmaları sonucunda, göçüğe düşen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Deliğin yuttuğu diğer kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Göçük sonrası üç adet tünel çıktığı da öğrenildi. Henüz derinlikleri bilinmeyen bu tünellerin oldukça derin olduğu aktarıldı.