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Hem korona, hem maymun çiçeği hem de HIV'li hasta!

İtalyan bilim insanları 19 Ağustos’ta yayınladıkları bilimsel sunumda, 36 yaşındaki bir İtalyan erkek hastaya uygulanan Kovid-19, maymun çiçeği ve HIV testlerinin aynı gün pozitif çıktığını duyurdu. Bilim insanları vakanın ilk ve 3 virüsünde aynı anda bulunduğu bir ‘eş bulaşma’ vakası olabileceğini vurguladı

Hem korona, hem maymun çiçeği hem de HIV'li hasta!
24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:57

Journal of Infection tıp dergisinde yayınlanan sunumda 36 yaşındaki bir İtalyan erkeğin 16 ila 20 Haziran tarihlerinde İspanya’ya gittiğini, 29 Haziran'da belirtiler yaşamaya başlayınca 2 Temmuz’da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtti. Hastaneye yatan ve vücudunda lezyonlar ortaya çıkan hastanın, 6 Temmuz’da maymun çiçeği, Kovid ve HIV testleri sonucunda üç virüsünde vücudunda bulunduğu tespit edildi. Bilim insanları sunumda, hastaya diğer hastalıklarda dahil olmak üzere bir dizi test uyguladıklarını ifade ederek Kovid-19'un Omicron BA varyantı olduğunu ifade etti. Catania ve Palermo Üniversitelerinden bilim insanları, şimdiye kadar bildirilen maymun çiçeği, Kovid ve HIV virüsünün aynı anda bulunduğu 'bilinen' tek vaka olduğunun altını çizdi.

Hastanın 2021 yılının sonlarında HIV testi yaptırdığını ve virüse rastlanmadığı ancak 6 Temmuz’daki testte HIV virüsüne rastlandığı dolayısıyla HIV virüsünü de yakın zamanda kapmış olabileceği vurgulandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #italya #korona #maymun çiçeği #hiv
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