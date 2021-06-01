Her şey sinirlenmesi ile başladı. 6 yılın sonunda bir yeraltı evi oldu!

İspanya'da yaşayan ve ailesine kızan bir genç, evlerinin arka bahçesinde kazı yaparak kendine bir yeraltı evi inşa etti

İspanya'nın Alicante bölgesinde yaşayan ve o dönem 14 yaşında olan Andres Canto ailesiyle tartıştıktan sonra evlerinin arka bahçesine çukur kazmaya başladı.

6 yıl boyunca kazmaya devam eden Andres, 20 yaşına geldiğinde oturma odası ve yatak odası olan bir yeraltı evine sahip oldu.

Ailesine karşı öfkelenerek başladığı kazıyı yıllarca sürdüren genç, yerin 3 metre derinliğindeki mağarayı kendine sığınak yaptı. Şu anda 20 yaşında olan Andres, basamaklarla inilen mağaradaki odasına Wi-Fi sistemi kurdu, yatak, radyo, sandalye ve yiyecek gibi malzemeler koydu.

Andres Canto kendine yer altı evi yapmaya nasıl başladığını şöyle anlattı: "Arkadaşlarımla dışarı çıkmadan önce annem kıyafetlerimi değiştirmemi istedi. Ama bunu reddettim ve evde kalmak zorunda kaldım" dedi. Bunun üzerine sinirini atmak için çukur kazmaya başladığını belirten Andres, ilk başta çok derin bir çukur kazmayı hedeflediğini anlattı. Andres geçen yıllar sonunda da burada bir yeraltı evi inşa etme kararı aldığını belirtti.

Akşamları okuldan geldikten sonra kazı yaptığını belirten Andres, arkadaşı Andreu'nun da kendisine yardım ettiğini anlattı. Kazı çalışmaları sırasında kendi tekniklerini geliştiren Andres, yer altındaki molozları yüzeye çıkarmak için bir makara sistemi kurduğunu söyledi.

Andres, "Burada ihtiyacım olan her şeye sahip olmak harika. Nemli olduğu ve etrafta fazla hava olmadığı için burada çalışmak yorucu olabilir, ancak her gün kazmaya devam etmek için motivasyonum var. Küçük kulübeler yapmayı her zaman sevmişimdir. Kırsalda yaşıyorum ve burada genellikle bir odun parçası bulduğumda güzel bir ev inşa ederdim. Hayal gücü çok olan bir çocuktum" dedi.