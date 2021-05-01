Hindistan'da halk putları kırmaya başladı. Nedeni ise...

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Hindistan'dan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Ülkede bazı insanlar "Bizi koronadan koruyamadı" diyerek putları kırmaya başladı

Son dönemlerde koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan Hindistan'da vakaların patlak vermesiyle sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplu olarak yakıldığı ülkede, her bölgeden dumanlar yükseliyor.

Virüs nedeniyle eşlerini kaybeden Hint kadınlar ise faturayı putlara kesti. Salgının patlak verdiği günlerde putların kendilerini koronavirüsten koruyacağına inanan Hintler, ölümlerin artmasıyla birlikte putları kırmaya başladı.