Hindistan'da köprü çöktü! 100'den fazla ölü var!

Hindistan'da büyük facia! Üzerinde en az 500 kişinin bulunduğu asma köprü çöktü. Çökme sonucu yüzlerce kişi nehre düştü. Olayda şu ana kadar 141 kişinin öldüğü bildirildi. Olay yerinden görüntüler ise kan dondurdu

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yayalar için hizmet veren asma köprünün dün çökmesi sonucu nehre düşerek yaşamını yitirenlerin sayısı 141’e çıktı.

NDTV’nin haberine göre, nehre düşenlerden şu ana kadar 177'si kurtarıldı, olayda ölenlerin sayısı ise 141’e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğu bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarına donanma ve hava kuvvetlerinden ekipler katıldı.

Hükümet yetkilileri, çöken köprünün 125 kişi taşıma kapasitesinin olduğunu ve çökmenin çok sayıda kişinin köprü üstünde aynı anda bulunması nedeniyle gerçekleştiğini ileri sürdü.

Dün gece itibarıyla ölü sayısının 90 civarında olduğu açıklanmıştı.

Köprü, geçen hafta ulaşıma açıldı

Sömürge döneminden kalan 230 metre uzunluğundaki köprünün, 6 aylık bakım sürecinin ardından geçen hafta ulaşıma açıldığı belirtildi.

Muhalefet partileri, olayın yaşandığı köprüde gerekli teknik kontrolleri sağlamadığı ve köprünün yük kapasitesine ilişkin yeterli değerlendirmeleri yapmadığı gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

Diwali (Işık) Bayramı tatili dolayısıyla çok sayıda kişi, turistik Morbi kasabasına gelmişti.

Olay

Dün, Gujarat eyaletine bağlı Morbi kasabasında Machhu Nehri’ne kurulu asma yaya köprüsü, üzerinde en az 500 kişinin bulunduğu sırada çökmüştü.

Yerel basında yer alan görüntülerde bazı kişilerin, çöken köprünün su yüzeyinde kalan kısımlarına sığındıkları görülmüştü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Arama kurtarma ekipleri mağdurlara yardım edecek. Gujarat'taki trajedi beni endişelendirdi. Düşüncelerim ve dualarım etkilenen insanlarla." ifadelerini kullanmıştı.

Modi, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına yaklaşık 2 bin 430 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 600 dolar verileceğini açıklamıştı.