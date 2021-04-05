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Hindistan vaka sayısında rekor kırdı!

Hindistan’da son 24 saatte 103 bin 558 kişide koronavirüs tespit edildi. Sayının ülkede salgının başından beri günlük tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi

Hindistan vaka sayısında rekor kırdı!
05 Nisan 2021 Pazartesi 11:06

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) tüm hızıyla sürüyor. Hindistan’da son 24 saate 103 bin 558 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Bir milyar 366 milyonluk ülkede, can kaybı 165 bin 132’ye yükseldi. Hindistan, toplam vaka sayısında ABD ve Brezilya’dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Ülkede salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısı 12 milyon 589 bin 67 olarak açıklanırken; bu vakalardan 11 milyon 682 bin 136’sının iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısı ise 741 bin 799 olarak açıklandı.

KISITLAMALAR SIKILAŞTIRILDI

Hindistan, vaka sayılarındaki kritik artış nedeniyle yeniden karantinaya giriyor. Ülkede bu geceden itibaren Nisan ayının sonuna kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ifade edildi. Ülkede toplu taşımanın yüzde 50 kapasiteyle çalışacağı, restoran, özel ofisler, restoranlar, sinemalar, yüzme havuzları, barlar, ibadethaneler ve plajların bu süreçte kapalı kalacağı açıklandı. Öte yandan bankaların hafta içinde 2,5 saat hizmet vereceği bildirildi.

ÜLKEDE AŞILAMA PROGRAMI SÜRÜYOR

Ülkede aşılama programı tüm hızıyla sürüyor. Günlük ortalama 2 milyon 200 bin kişinin aşılandığı ülkede, şu ana kadar 75 milyon 979 bin 651 kişinin aşı olduğu duyuruldu. Bu sayı ülke nüfusunun yüzde 2.8’ine denk geliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hindistan #Koronavirüs #vaka sayısı
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