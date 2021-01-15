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Hollanda'da hükümet istifa etti

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte ve kabine üyelerinin, binlerce kişiyi maddi sıkıntılara sürükleyen çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa ettiği belirtildi

Hollanda'da hükümet istifa etti
15 Ocak 2021 Cuma 16:09

Hollanda hükümeti çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti. Başbakan Mark Rutte hükümetinin, çocuk yardımları skandalı kapsamında binlerce insanı yanlışlıkla dolandırıcıkla suçladığının ortaya çıkmasının ardından seçimlere 2 ay kala istifa kararı aldı. Parlamento raporu, sanığa masumiyetlerini kanıtlama şansı vermeden binlerce euro desteği geri çekmeyi ‘benzeri görülmemiş bir adaletsizlik’ olarak nitelendirdi.  Hollanda, 17 Mart 2021'de ülkenin yasama organı olan Temsilciler Meclisi'nin 150 üyesini belirlemek amacıyla genel seçime gidecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hollanda #hollanda istifa
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