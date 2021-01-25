Hollanda'da koronavirüs tedbirleri vatandaşı sokağa döktü

Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalar Hollanda'nın iki kentinde protesto edildi. Halk ile polis arasında çatışma yaşanırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı

Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok ülkede kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Uygulanan kısıtlamalar Avrupa'nın bir çok kentinde olduğu gibi Hollanda'da da protesto edildi.

Ülkenin başkenti Amsterdam ve şehirlerinden biri olan Eindhoven'da halk sokağa döküldü. Protestocuların mağaza ve dükkanları yağmaladığı görüldü. Olaylarda bir polis aracı da ateşe verildi.

Polis de vatandaşlara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. İki şehirde de protestocular ile polis arasında gerginlik yaşandı. Olaylarda 35 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.