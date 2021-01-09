İçinde 62 kişinin olduğu uçak düştü

Endonezya'dan havalanan bir yolcu uçağı radardan kayboldu. Uçakta toplamda 62 kişi olduğu öğrenildi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalandığı öğrenilen Sriwijaya'ya ait bir yolcu uçağı bir süre sonra radardan kayboldu. Uçağın denize düştüğü bilgisi verildi. Uçakta mürettebatla birlikte 62 kişinin bulunduğu açıklandı.

Uçağın Batı Kalimantan bölgesinde bulunan Pontianak'a gitmek üzere Cakarta'dan kalkış yaptığı belirtiliyor. Uçakta bulunan 56 yolcudan 10'unun çocuk olduğu da gelen bilgiler arasında.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, koordinatının henüz belirlenemediği uçağın yerinin tespit edilmesi konusunda Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi ile çalışmaların sürdüğünü kaydetti

Uçağın modelinin 27 yaşında bir Boeing 737-500 olduğu anlaşıldı. Aktarılan bilgiye göre uçak kalktıktan 4 dakika sonra, 3 bin metrede irtifa kaybetti. Yerel medyada uçağın denize düşen parçalarına ait görüntüler de yer aldı.