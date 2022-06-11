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İçinde Eczacıbaşı çalışanlarının bulunduğu helikopter bulundu, acı haber geldi!

Önceki gün İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bugün helikopterin düştüğü yerin tespit edilmesinin ardından 4'ü Türk 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İçinde Eczacıbaşı çalışanlarının bulunduğu helikopter bulundu, acı haber geldi!
11 Haziran 2022 Cumartesi 15:20

İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içerisinde 1 İtalyan pilot ile 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin radarda kaybolduğu bildirilmişti.

Helikopterde bulunan 7 yolcudan 4'ünün Türk olduğu ortaya çıkmıştı. Türk vatandaşlarının Eczacıbaşı'nın çalışanı oldukları ve bir fuar için bölgeye gittikleri öğrenilmişti. Kaybolan uçakta bulunan 4 Türk'ün kimlikleri ise Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil olarak açıklanmıştı.

5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aralıksız devam eden arama çalışmaları sonucunda öğle saatlerinde helikopterin düştüğü bölge tespit edildi. Kayıp helikopterin Cusna Dağı bölgesinde düştüğü, 4'ü Türk 5 kişininse cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.

Etiketler; #italya #düşen helikopter #eczacıbaşı #ölüm
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