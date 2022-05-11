İğrenç olay! Tarikat liderinin dışkısını yiyen 11 mürit hayatını kaybetti!

Tayland'da bir tarikat lideri müritleri ile birlikte tören yaptı. Törende müritler tarikat liderinin dışkısını yedi ve idrarını içti. Tören sonrası 11 kişi hayatını kaybetti



Tayland'da iğrenç bir olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre 74 yaşındaki tarikat lideri Tawee Nanlan, müritleri ile birlikte ormanda ayin yaptı. Törende müritler, Nanlan'ın dışkısını yedi ve idrarını içti. Tören sonrası 1'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti.

53 yaşındaki Khun Jenjira isimli 80 yaşındaki adam, tarikatın etkinliğine katıldığını ve tarikat üyelerinin annesini etkinlikten ayrılmasına izin vermediğini söyleyince polis etkinliğe baskın yaptı.



Polisin baskın yaptığı etkinlikte, 11 müridin cesedi bulundu.

Gözaltına alınan Nanlan, polise verdiği ifadede tüm dinlerin babası olduğunu, müritlerine dışkısını yedirip idrarını içirerek onları hastalıklara karşı koruduğunu söyledi.

Fakat müritlerini hiçbir şekilde zorlamadığını müritlerinin kendi istekleriyle bu eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.



Bazı müritler de Nanlan'nın balgamını yüzlerine sürerek koronavirüse karşı bağışıklık kazandıklarını söyledi.

Polis, ölen 11 kişinin tamamının dışkı ve idrar içmekten mi öldüğünü soruşturuyor.