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İki tren çarpıştı: 38 kişi öldü!

Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü, 64 kişi yaralandı

07 Haziran 2021 Pazartesi 11:01

Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki yolcu treni vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptığını belirtti.

Sukkur şehri Emniyet Müdür Yardımcısı Fida Mastoi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 38 kişinin öldüğünü, 64 kişinin yaralandığını söyledi.

Mastoi, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaşarak, iki trende ortalama 900-1000 arası yolcu bulunduğunu kaydetti. Söz konusu kurtarma çalışmalarına Pakistan ordusu da katıldı.

Kazada her iki trenden toplam 11 vagon raydan çıktı.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han, Twitter'dan kazayla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Başbakan Han, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma talimatı verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #pakistan #kaza #tren kazası #ölüm
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