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İlginç gelenek! Kraliçenin öldüğünü arılara söylediler!

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü kadar İngiltere'nin gelenekleri de bugünlerde sıkça konuşuluyor. Yüzyıllar öncesine dayandığı düşünülen bir geleneğe göre Kraliyet arıcısı, Buckingham Sarayı ve Clarence House arazisinde tutulan kovanları Kraliçe'nin ölümü hakkında bilgilendirdi

İlginç gelenek! Kraliçenin öldüğünü arılara söylediler!
10 Eylül 2022 Cumartesi 14:15

Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında yaşamını yitirmesi sonrasında İngiltere'de çeşitli törenler düzenleniyor. Bunlarla birlikte İngiltere'nin ilginç gelenekleri de ortaya çıkıyor. Son olarak Kraliyet arıcısı Jon Chapple, Kraliyet arılarının yanına giderek Kraliçe'nin öldüğünü ve yeni kralın Prens Charles olduğunu söyledi.

''ARILARA KRALİÇE'NİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ''

79 yaşındaki resmi Saray arıcısı John Chapple, Cuma günü Kraliçe'nin ölüm haberini takiben Buckingham Sarayı ve Clarence House'a gitti. Chapple, on binlerce arıya ev sahipliği yapan kovanlara fiyonklara bağlı siyah kurdeleler yerleştirdi. Daha sonra arılara Kraliçe'nin öldüğünü ve bundan sonra yeni bir efendinin sorumlu olacağını bildirdi.

İngiltere'de bu gelenek yüzyıllara dayanıyor, eski bir hurafe tarafından destekleniyor. Kraliyet arılarına hükümdar değişikliğini söylememenin; arıların bal üretmemesine, kovanı terk etmesine ve hatta ölmesine yol açtığına inanıyorlar.

Etiketler; #kraliçe #ingiltere #ölüm #arı
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