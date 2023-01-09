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İlginç olay! Seçimi kaybedince uzaylılardan yardım istediler!

Brezilya'dan gelen bir görüntü izleyenlerde şaşkınlık yarattı. Seçimi kaybeden ve ABD'ye kaçan Jair Bolsonaro destekçileri, cep telefonları ile uzaylılardan yardım istedi. O anlar cep telefonu ile görüntülendi

09 Ocak 2023 Pazartesi 14:41

Brezilya’da seçimi kaybedince önce sonucu kabul etmeyen, daha sonra da ABD’ye kaçan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçisi yüzlerce kişi, Ulusal Kongre’ye baskın düzenledi. Ordudan ‘darbe’ talep eden gruplar, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girdi. Polis, aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Bazı göstericiler Temsilciler Meclisi ve Senato binalarının çatısına çıktı.

Basılan ve yağmalanan yerler arasında Başkanlık Sarayı ve Yüksek Mahkeme binaları da bulunuyor.

Güney Amerika’nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya’da 30 Ekim 2022’de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.


UZAYLILARA MESAJ GÖNDERDİLER

Bazı Bolsonaro destekçileri yardım etmeleri için cep telefonlarıyla uzaylılara mesaj gönderdi. O anlar etraftaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Etiketler; #brezilya #seçim #haber #dünya
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