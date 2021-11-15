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İlginç olay! Sıçan tarafından rehin alındı!

Yeni Zelanda'da bir kadının başına çok ilginç bir olay geldi. Alınan bilgiye göre kadın, bir sıçan tarafından rehin alındı. Evden çıkmak istediği zaman sıçanın saldırısına uğrayan ve bu yüzden evden çıkamayan kadın çareyi durumu yetkililere bildirmekte buldu. Olay yerine gelen ekipler sıçanı yakalayarak, kadını özgürlüğüne kavuşturdu

İlginç olay! Sıçan tarafından rehin alındı!
15 Kasım 2021 Pazartesi 12:37

Olay Yeni Zelanda'nın South Island bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir kadın daha önce kimsenin başına gelmeyen ilginç bir olay yaşadı. Ne zaman evinden çıkıp arabasına gitmek isteyen kadın, kendisine saldıran bir sıçan nedeniyle evine geri dönmek zorunda kaldı.

Sıçanla baş edemeyen kadın çareyi yetkililerden yardım istemekte buldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başçavuş Craig Dinnissen,  "Evinden çıkıp arabasına ulaşmaya çalıştığında, sıçan ona saldırıyor ve kadın içeri kaçıyordu" dedi.

Dinnissen, sıçanın bir polise de saldırdığını belirterek, sıçanın ya kaçan bir evcil hayvan olduğunu ya da yakın zamanda annesinden ayrıldığını düşündüklerini anlattı.

Veteriner ve hayvan davranışı uzmanı Dr. Rachael Stratton ise sıçanın saldırganlıktan ziyade korkuyla hareket ettiğini ifade etti.

Kaçmanın çoğu hayvan da tipik bir özellik olduğunu belirten Stratton, "Belki de hala tehditlerle nasıl başa çıkacağını öğreniyor" ifadelerin kullandı.

Yakalanan sıçan ise vahşi doğaya bırakıldı.

Etiketler; #sıçan tarafından rehin alındı #sıçan rehin alınma #sıçan saldırısı
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