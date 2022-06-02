İlk görüşte aşk mümkün mü?

"İlk görüşe aşk" efsanesi doğru mu yoksa yanlış mı, bilim insanları araştırdı ve bu sonuca ulaştı

“İlk görüşte aşk” efsanesini inceleyen bilim insanları teknolojik cihazlar ve görüntüleme sistemleri kullanarak bunun doğruluğunu inceledi.

İsrail’de Kudüs İbrani Üniversitesi’nde görevli bilim insanları heteroseksüel çiftlerin ilk randevularını takip etti. Bilim insanları Scientific Report isimli dergide yayınlanan araştırmada çiftlerin birbirlerinden ilk görüşte etkilenip etkilenmediğini mercek altına aldı.

Bilim insanları, çiftlerin 2 dakika içerisinde biyolojik olarak birbirleriyle uyumlu olup olmadığının anlaşıldığını aktardı.

Bileğe takılan özel bir takip sistemiyle çiftlerin kalp atışları ve fiziksel tepkileri de incelenirken, uzmanlar, birbirinden etkilenen çiftlerin senkronize bir şekilde fiziksel hareketler yaptıklarını da keşfetti.

İlk görüşte aşkın 2 dakika içinde anlaşıldığını belirten uzmanlar, “Birbirlerinden ilk görüşte etkilenen çiftler daha çok gülümsüyor, kafa sallıyor ve elleri ve bacaklarını kullanıyor” dedi. Araştırmayı yürüten Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Shir Atzil, “Bir partnerle bağ kurmak bedenlerimizin nasıl birlikte senkronize olduğuyla ilgilidir. Araştırmamız bir kişinin randevudaki ilk iki dakika içinde senkronize olabildiğini gösterdi” dedi.

Araştırma için 32 heteroseksüel öğrencinin dahil olduğu bir etkinlik düzenlendi. 16 erkek ve 16 kadın birbirleriyle 5 dakikalığına tanışırken sırasıyla toplamda 46 randevu yapıldı. Her katılımcıya beden aktivitelerini takip eden bir bileklik verilirken bu sayede bedenin hareketleri de kayıt altına alındı.

İlk randevunun başarılı geçtiği ve uyum sağlanan çiftlerin ilk iki dakika içinde fiziksel aktivitelerinin uyumlu olduğu belirtildi. Bilim insanları, ilk iki dakikadan sonra 5 dakika boyunca benzer davranışları sergileyen çiftlerin birbirlerinden hoşlanmaya başladığını da dile getirdi.