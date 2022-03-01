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İnanılmaz aile! 27 kadından 150 çocuk yaptı!

Kanada'da yaşayan Winston isimli bir adamın 27 kadından toplamda 150 çocuk yaptığı ortaya çıktı. Winston'ın 12 eşiyle aynı evde yaşadığı ve çocukların da bu evin içinde olduğu öğrenildi

İnanılmaz aile! 27 kadından 150 çocuk yaptı!
01 Mart 2022 Salı 14:06

Kanada'nın Bountiful kentinde ikamet eden Winston isimli piskopos, yaşantısıyla herkesi hayretler içerisinde bıraktı. İlk olarak Jane isimli bir kadınla evlenen Winston'un Mary Jayne adındaki kızı dünyaya geldi. Ancak Winston ilk eşiyle evli olduğu sırada da başka kadınlarla olmaya devam etti ve 2 kadını daha hamile bıraktı.

12 KARISIYLA BERABER YAŞAMAYA BAŞLADI

Adamın kızı Mary Jayne Blackmore'nin anlatımına göre Winston, 12 eşiyle birlikte aynı evde yaşamaya başladı. Çocuklar ise bu kalabalık evin içerisinde büyümeye başladı. Çocukların bir arada tutulabilmesi için kurallar konuldu.

Winston'un Kanada'da 1980 yılındaki "Tek eşlilik" yasasına uymadığını ortaya çıkmasının ardından harekete geçen yetkililer, adamı tutukladı. Bir süre hapiste kalan Winston, çıktıktan sonra yeni kadınları eve getirmeye devam etti.

Winston, 27 kadından 150 çocuk yaptıktan sonra durmaya karar verdi. Şu anda orta yaştan küçük yaşa kadar birçok çocuğu bulunan Winston'un hikayesini öğrenenler şaşkınlığa uğruyor. Adamın kızlarından Mary Jayne ise, kardeşlerin yeniden bir araya gelmesinin zor olduğunu ifade etti.

Etiketler; #kanada #evlilik #27 kadın evlilik #winston
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