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İnanılmaz olay! Gerek yok deyip cinsel organını kesti!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Trent Gates adlı gencin yaptıkları akıllara durgunluk verdi. Cinsel organına ihtiyaç duymadığını belirten Gates, kendi başına cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirdi

İnanılmaz olay! Gerek yok deyip cinsel organını kesti!
15 Mayıs 2022 Pazar 14:03

ABD'nin Washington eyaletinde ikamet eden Trent Gates isimli gencin yaptıkları, duyanların kanını dondurdu. 23 yaşındaki genç, cinsel organına ihtiyaç duymadığını belirterek tek başına kesme işlemi uyguladı.

Gates ilk olarak Washington'daki evinde penisini kestikten sonra yarasına alkol koyarak enfeksiyon kapmasını engelledi. Ardından da hastaneye gitti. Ancak Gates'in akılalmazlıkları bununla da sınırlı kalmadı.

İKİNCİ AMELİYAT YUMURTALIKLARA

Cinsiyet değiştirmeyi aklına koyan Gates, bu sefer de Kuzey Karolina'daki bir otel odasında yumurtalıklarını kesti. Tek başına gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında yorum da yapan Gates, "Gerçekten bu yaptıklarım o kadar acı verici değildi" ifadelerini kullandı.

Gates ayrıca yaptıklarından pişman olmadığını dile getirerek, "Asıl isteğim erkek ve kadın olmak değil, arada kalmak. Şu anda kendimi daha mutlu hissediyorum" dedi.

Etiketler; #abd #cinsel organını kesti #penisini kesti
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