İngiltere Başbakanı Johnson'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
27 Mart 2020 Cuma 14:58

Johnson, Twitter hesabından yayımladığı video mesajında, son 24 saatte hafif belirtiler göstermeye başladığını, bunun üzerine yapılan Kovid-19 tesitinin pozitif çıktığını söyledi. Kendisini karantinaya aldığını belirten Johnson, hükümet işlerini bundan böyle video konferans yoluyla yürüteceğini kaydetti. İngiltere'de önceki gün de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.

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