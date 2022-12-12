İngiltere bu olayı konuşuyor! Morgdaki cesetlere tecavüz etti!

İngiltere'de bu olayı konuşuyor. Morgda çalışan David Fuller isimli bir kişinin 67 cesede tecavüz ettiği ortaya çıktı. Fuller'in evinde yapılan aramada tecavüzlerin kayıt altına alındığı belirlendi

İngiltere'de bir hastanede morg görevlisi olan 67 yaşındaki David Fuller isimli şahsın yaptıkları ülke gündemine bomba gibi düştü. 1987 yılında yaşları 20 ile 25 arasında değişen 2 kadına tecavüz ederek katleden Fuller, tahliye olduktan sonra bir hastanenin morgunda işe başladı.

Burada da sapık emellerine devam eden David Fuller'in 67 cesede tecavüz ettiği ortaya çıktı. Fuller'ın kurbanlarından birinin de 24 yaşındaki Kıbrıs Türkü Azra Kemal olduğu belirlendi.

Fuller'ın kurbanlarına istismarda bulunduğu esnada bunları kayıt altına aldığı belirlenerek evinde bulunan belleklerde 900 bine yakın dosya ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken zanlının internet arama geçmişinde ise 'tecavüz', 'işkence' ve 'ölüm' gibi sözcüklerin yer aldığı ortaya çıktı.