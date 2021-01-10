İngiltere'de bir günde 1035 kişi koronavirüsten öldü

Koronavirüs İngiltere ve İtalya'da can almaya devam ediyor

Koronavirüs İngiltere ve İtalya'da da can almaya devam ediyor. Virüs nedeniyle İngiltere'de bir günde 1035 kişi ölürken, İtalya'da da bir günde ölen sayısı 483 kişi olarak açıklandı,

İngiltere’de son 24 saatte 59 bin 937 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1035 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 17 bin 409’a yükseldi.

İngiltere’de son 24 saatte 59 bin 937 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1035 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 17 bin 409 toplam can kaybı ise 80 bin 868 olarak duyuruldu.

İTALYA'DA DA DURUM KÖTÜ

İtalya’da son 24 saatte 19 bin 978 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 483 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 257 bin 866’ya yükseldi.

İtalya’da son 24 saatte 19 bin 978 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 483 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 257 bin 866’ya, toplam can kaybı ise 78 bin 394’e ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 606 bin 630 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 572 bin 842 de aktif vaka olduğu bildirildi.