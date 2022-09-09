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İngiltere Kraliçesi hayatını kaybetti

96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dün hayatını kaybetti

İngiltere Kraliçesi hayatını kaybetti
09 Eylül 2022 Cuma 08:53

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, bugün rahatsızlığının kötüye gitmesinin ardından doktor kontrolüne alındı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların sabah saatlerinde 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylenmişti.

Ancak Kraliçe Elizabeth, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth'in ölümüyle ilgili resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı.

CAMİLLA'NIN KRALİÇE OLMASINI İSTİYORDU

Kraliçe Elizabeth, Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini açıklamıştı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtmişti. Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti.

EN UZUN SÜRE TAHTTA KALAN HÜKÜMDAR

21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti. Kraliçe, İngiltere tarihinin "en uzun süre tahta kalan hükümdarı" unvanını elde etmişti.

15 BAŞBAKAN GÖRDÜ

Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu süre içinde Winston Churchill'den Liz Truss'a kadar toplam 15 İngiliz başbakanı gördü. Kraliçenin tahtta kaldığı süre içinde Soğuk Savaş başlayıp biterken, Berlin Duvarı inşa edildi ve yıkıldı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, aralarında Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ile Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki diğer irili ufaklı birkaç ülke dahil olmak üzere 16 ülkenin devlet başkanı konumunda yer alıyordu. İngiltere dışındaki bu ülkelerde, devlet başkanı yerine Kraliçe'yi temsilen genel valiler görev yapıyor.

Etiketler; #ingiltere #elizabeth #kraliçe ölüm
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