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Irak'ta sel felaketi: 8 kişi öldü

Irak'ın Erbil kentinde yaşanan sel felaketinde ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta sel felaketi: 8 kişi öldü
17 Aralık 2021 Cuma 14:07

Erbil Valisi Omid Hoşnav, yerel basına yaptığı açıklamada, dün gece itibarıyla şiddetli yağışlardan dolayı vilayet sınırlarındaki birçok mahalle ve bölgede su taşkınları ve sel meydana geldiğini söyledi.

Hoşnav, sel nedeniyle ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişinin öldüğünü aktardı.

Vatandaşların uykudayken evlerinin su altında kaldığını, bu yüzden can kaybının yüksek olduğunu belirten Vali Hoşnav, şu an durumun kontrol altına alındığını kaydetti.

Selden en çok etkilenen Erbil'in Kuştepe Beldesi Müdürü Star Ağa Ömer ise 100 ev ve 60 dükkanın tamamen su altında kaldığı, 200 aracın da kullanılmaz hale geldiği bilgisini verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Barzani, selzedelere ivedi bir şekilde gerekli yardımların ulaştırılması talimatı verdi.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #sel #ölüm
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