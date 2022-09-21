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İran'da halk ayaklandı! Kadınlar saçlarını kesiyor, başörtülerini yakıyor!

21 Eylül 2022 Çarşamba 09:06

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve birçok şehirde devam eden protestolarda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Kürdistan Eyaleti Valisi İsmail Zareikuşa, eyaletin şehirlerinde düzenlenen gösterilerde 3 kişinin şüpheli şekilde öldüğünü açıkladı.

Zareikuşa, 2 kişinin silahla öldürüldüğünü, bir kişinin ise ölüm nedeninin araştırıldığını belirtti.

Vali Zareikuşa, silahlı kuvvetlerin, söz konusu 2 kişinin ölümüne neden olan türde bir silah kullanmadığını söyledi.

Öte yandan muhalif medyaya yansıyan haberlerde ise gösterilerde 5 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı ileri sürüldü.

Gösteriler devam ediyor

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Emini'nin gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor.

Kürdistan, Batı Azerbaycan, Kirmanşah, Elburz, Tahran, Gilan, Razavi Horasan, Yezd, Hürremabad, Senendec, Urumiye, Meşhed, Kirman, Mahabad, Divandere ve Bukan'da çeşitli düzeylerde protestolar düzenlendi.

Polis göstericilere müdahale etti

Başkent Tahran'ın Veliasr Caddesi, Veliasr Meydanı, Danışcu Parkı, Lale Parkı, Keşaverz Bulvarı, Hicab Caddesi, Fatımi Caddesi, İnkılap Caddesi gibi kalabalık bölgelerinde yoğunlaşan gösterilere çok sayıda İranlı katıldı.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösterilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale ederken göstericiler ise çöp konteynerlerini yakarak yollara barikat kurmaya çalıştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahale sırasında plastik veya benzeri mermiler kullandığını iddia etti.

Tahran yönetimi aleyhine ve "Diktatöre ölüm", "Kız kardeşimi öldüreni ben de öldüreceğim" şeklinde sloganlar atan göstericiler, caddelerden ayrılmayacaklarını söyledi.

Başkent Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #iran #gösteri #mahsa emini
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