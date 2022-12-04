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İran'da tarihi geri adım! Protestolar sonuç verdi

İran'da tarihi geri adım! Protestolar sonuç verdi
04 Aralık 2022 Pazar 14:51

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkede iki aydan uzun süren Mahsa Emini gösterileriyle ilgili eleştirilerin odağındaki "ahlak polisi" biriminin kapatıldığını duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Muntazeri, "Hibrit Savaşın Boyutlarının Açıklanması" konulu toplantıda konuştu.

Yargı Erki'nin ülkede meydana gelen son gösterileri tüm yönleriyle değerlendirdiğini dile getiren Muntazeri, Ahlak Polisi biriminin kapatılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Ahlak polisinin Yargı Erki ile hiçbir ilişkisi yoktur. Ahlak polisi, geçmişte nerede kurulduysa orada kapatılmıştır." dedi.

Ülkenin geneline yayılan ve rejim karşıtlığına dönüşen gösterileri "hibrit savaş" şeklinde niteleyen Muntazeri, 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'ndan daha kapsamlı bir savaşla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Muntazeri, "İran-Irak Savaşı ile kıyaslanamayacak boyuttaki hibrit savaşın, siyaset, sahte ve yalan haber yayma, siber, kültürel ve diplomatik savaş, diğer ülkelerle ilişkileri bozma, dini ve etnik azınlıkların arasını açma ve ekonomik yaptırımları artırma gibi birçok yönü var." ifadelerini kullandı.

Ülkede "isyan" hareketine sebebiyet verenlerin üzerine kararlılıkla gidileceğini kaydeden Muntazeri, İran aleyhine girişimlerden ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail ve bazı Arap ülkelerini sorumlu tuttu.

İran Emniyet Teşkilatına bağlı olarak kurulan ahlak polisi, ilk olarak 2006 yılında görevine başladı. Başlangıçta kılık kıyafet kurallarına göre "uygunsuz" giyinen kadınları uyaran birim, daha sonra söz konusu kadınları gözaltına almaya da başladı.

Emniyet Teşkilatından ise henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #iran #ahlak polisi #dünya
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