İran'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor! O genç kız da öldürüldü!

İran'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. 22 yaşındaki Mahsa Amani'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesi sonrası çıkan olaylarda, saçlarını topladığı videosu ile gündem olan Güney Azerbaycanlı Hadis Nacafi de öldürüldü. Genç kızın vücuduna isabet eden 6 kurşunla öldüğü öğrenildi

İran'da ahlak polisi tarafından 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha sonra yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Amani için protestolar devam ediyor. İran polisinin protestoculara yönelik şiddeti de gün geçtikçe artıyor.

Göstericilerin ülke geneline yayılan eylemleri rejim güçleri tarafından şiddetle bastırılmaya çalışırken, 20 yaşındaki Hadis Najafi adlı kadını kurşuna dizdi.

Saçlarını topladığı videosuyla protestoların simgesi haline gelen Güney Azerbaycanlı Hadis Nacafi rejim polisi tarafından vurularak öldürüldü. İranlı gazeteci ve aktivist Masih Alinejad, Najafi'nin ölümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu 41 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Haberin devamında İranlı yetkililer tarafından ülke genelindeki ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı vurgulandı.

İRAN'DA NE OLMUŞTU?

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amani'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Amani'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti. İran devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde de Amani'nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki açıklamasını reddederek, Amani'nin polis merkezine getirilmeden önce darbedildiğini iddia ediyor. Amani'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı.

Gösteriler daha sonra ülke geneline yayılmıştı. Sosyal medyada ve ülke medyasında yayınlanan görüntülerde bazı göstericilerin ambulans, otobüs ve kamu binalarını tahrip ettiği ve güvenlik güçleri ile göstericiler arasında şiddetli arbede yaşandığı görülüyor.