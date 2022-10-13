İranlı oyuncu kadınlara destek için soyundu

Almanya’da yaşayan İranlı model ve oyuncu Elnaaz Norouzi, İran’daki Mahsa Emini protestolarına destek vermek için soyundu

İran'da başörtüsünü düzgün takmadığı için ahlak polisinin müdahalesine uğrayan ve hayatını kaybeden Mahsa Emini protestoları devam ediyor.

Şu ana kadar gösterilerde 185 kişi öldü, 2 bin kişi gözaltına alındı. Almanya'da yaşayan 30 yaşındaki İranlı model ve oyuncu Elnaaz Norouzi, protestolara destek vermek için soyundu: "Bizim bedenimiz, bizim kararımız. Her kadın istediği gibi giyinmekte özgür."