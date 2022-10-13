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İranlı oyuncu kadınlara destek için soyundu

Almanya’da yaşayan İranlı model ve oyuncu Elnaaz Norouzi, İran’daki Mahsa Emini protestolarına destek vermek için soyundu

13 Ekim 2022 Perşembe 10:11

İran'da başörtüsünü düzgün takmadığı için ahlak polisinin müdahalesine uğrayan ve hayatını kaybeden Mahsa Emini protestoları devam ediyor.

Şu ana kadar gösterilerde 185 kişi öldü, 2 bin kişi gözaltına alındı. Almanya'da yaşayan 30 yaşındaki İranlı model ve oyuncu Elnaaz Norouzi, protestolara destek vermek için soyundu: "Bizim bedenimiz, bizim kararımız. Her kadın istediği gibi giyinmekte özgür."

Etiketler; #iran #elnaaz norouzi #haber
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