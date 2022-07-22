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Işığı gören uzaylı saldırısı sandı ama...

Avustralya'da Kuzey Victoria'daki Mildura kasabasının üzerindeki pembe parıltı bölgede yaşayanları ürküttü. Halk ışığı uzaylı saldırısı sanarken, ışığın kaynağının ise kenevir çiftliği olduğu ortaya çıktı

Işığı gören uzaylı saldırısı sandı ama...
22 Temmuz 2022 Cuma 12:21

BBC'nin haberinde, "uzaylı saldırısı" veya "dünyanın sonu gibi olaylar" olarak yorumlanan parıltının kasabanın yakınlarındaki bir kenevir çiftliğinden geldiği belirtildi.

Yeri gizli olan kenevir çiftliğindeki mahsulün büyümesine yardımcı olmak için kullanılan kırmızı ışığın gökyüzündeki yansıması vatandaşlara ilginç anlar yaşattı.

İlk anda panikleyen kasaba sakinleri, ışığın kaynağı bulununca yaşadıkları olayı "eğlenceli" ve "harika" olarak tanımladı.

Avustralya'da kenevir yetiştiriciliği 2016'da yasallaştırılmasına rağmen eğlence amaçlı kullanımı yasaklanmıştı.

Bu nedenle ülkedeki tesislerin yerleri güvenlik önlemleri için gizli tutuluyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #avustralya #ışık #kenevir bahçesi #uzaylı
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