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İsrail askerleri, 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da, bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında 2 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi

İsrail askerleri, 2 Filistinliyi öldürdü
11 Nisan 2023 Salı 16:50

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden Elon Moreh’de, İsrail ordusuna ait bir güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

Açıklamada, 4 Filistinlinin hareket halindeki bir araçtan ateş açtığı iddia edilirken, yakınlarda bulunan İsrail askerlerinin onlara ateşle karşılık vermesi üzerine iki kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Diğer iki kişinin ise olay yerinden kaçtığı ve muhtemelen yaralı oldukları belirtildi.

İsrail güçlerinin olayda zarar görmediği kaydedilen açıklamada, olay yerinde saldırıda kullanılan 3 silahın bulunduğu aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #elon moreh #filistin #israil #işgal altındaki Batı Şeria
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