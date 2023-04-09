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İsrail polisi, Filistinli gençlerin sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi

İsrail polisi, Filistinli gençlerin sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
09 Nisan 2023 Pazar 07:14

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan Filistinli gençlere müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Farklı noktalarda demir bariyerler kuran İsrail polisi, gençlerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi. Polis, özellikle Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı bölgesinde çok sayıda Filistinli gence copla müdahale ederek, Mescid-i Aksa'nın kapılarına yaklaşmalarını engelledi.

İsrail polisinin gruba müdahalesinin ardından arbede yaşandığı görüldü. İçeri alınmayan Filistinli gençler, Mescid-i Aksa çevresinde sabah namazını kıldı.

İsrail polisinin iki gece üst üste Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, Batı Şeria'da da tansiyonu yükseltmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #israil #filistin
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