İsrail zulmü devam ediyor

İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'da çeşitli bölgelere düzenledikleri gece baskınlarında 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçlerine karşı koymaya çalışan Filistinlilere plastik mermi ile ateş eden polis, 2 kişiyi yaraladı. Filistin'in haber ajansı WAFA'daki habere göre, İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki çeşitli bölgelere düzenledikleri baskınlarda 12 kişiyi gözaltına aldı. Baskınlar sırasında İsrail polisine karşı koymaya çalışan 2 genç, plastik mermi ile vurularak yaralandı.

Baskınlar günlerdir sürüyor

İsrail güçlerinin düzenlediği baskınlar günlerdir sürüyor. WAFA'nın paylaştığı bilgilere göre, geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlenen baskınlarda 19, Pazar günü düzenlenen baskınlarda ise 10 Filistinli gözaltına alındı. Öte yandan, Batı Şeria'da çeşitli bölgelerde Filistinlilere ait evlerin İsrail tarafından yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.