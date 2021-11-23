İstanbul'dan Bulgaristan'a giden otobüs kaza yaptı: 46 kişi yanarak öldü!

Dün İstanbul'dan kalkan ve Bulgaristan'a giden otobüs kaza yaptı. Feci kazada 46 kişi yanarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 12'sinin çocuk olduğu öğrenildi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile alev alan otobüsten bulunan 46 kişi yanarak hayatını kaybetti.

NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Sofya’nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı. “Struma” otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.

Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi.

Dün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.