Japonya'da vurulan eski başbakan hayatını kaybetti!

Japonya suikast girişi ile sarsıldı. Eski Başkaban Shinzo Abe, katıldığı bir etkinlikte silahla vuruldu. Göğsünden yaralandığı öğrenilen Shinzo hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldılıran Abe hayatını kaybetti!

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak yaralandı.

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık havada yapılan etkinlikte yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.

Kanlar içinde kalan eski Başbakan acil hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı Abe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak yaralandı. Şinzo Abe kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.