ALDATILAN KADIN EŞİNİN CİNSEL ORGANINI KESTİ!
ALDATILAN KADIN EŞİNİN CİNSEL ORGANINI KESTİ!
0
VASİYET TARTIŞMASI!
VASİYET TARTIŞMASI!
0
BODRUM'DA BAYRAM TRAFİĞİ
BODRUM'DA BAYRAM TRAFİĞİ
0
TERK EDİLİNCE İNTİKAMI ACI OLDU!
TERK EDİLİNCE İNTİKAMI ACI OLDU!
0
banner776

Japonya suikast girişimi ile sarsıldı! Eski Başbakan vuruldu!

Japonya suikast girişi ile sarsıldı. Eski Başkaban Shinzo Abe, katıldığı bir etkinlikte silahla vuruldu. Göğsünden yaralandığı öğrenilen Shinzo hastaneye kaldırıldı. Eski başbakanın durumunun ağır olduğu öğrenildi

08 Temmuz 2022 Cuma 08:52

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak yaralandı.

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık havada yapılan etkinlikte yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.

Kanlar içinde kalan eski Başbakan acil hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı Abe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.

Etiketler; #japonya #eski başbakan #shinzo abe #vurulma #japonya suikast
Önceki Haber
İzmir'de motosikletli kamyona çarptı: 1 ölü!
Sonraki Haber
Fatma Girik'in vasiyeti tartışma konusu oldu!
Aldatıldığını öğrenen kadın kocasının penisini kesti!
Aldatıldığını öğrenen kadın kocasının penisini kesti!
0
İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti!
0
Bu kızın duygulara alerjisi var!
Bu kızın duygulara alerjisi var!
0
Dünyaya gelen bebeği tanrıya benzettiler! Halk bebeği görmek için sıraya girdi
Dünyaya gelen bebeği tanrıya benzettiler! Halk bebeği görmek için sıraya girdi
0
Özbekistan'da protestolar: 18 kişi öldü!
Özbekistan'da protestolar: 18 kişi öldü!
0
İran'da iki büyük deprem daha!
İran'da iki büyük deprem daha!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.