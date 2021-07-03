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Kadın askerler topuklu ayakkabı ile prova yaptı!

Ukraynalı kadın askerler, Ukrayna'nın bağımsızlığının 30’uncu yıldönümü sebebiyle yapılan geçit töreni provalarına, siyah topuklu ayakkabılarla katıldı

Kadın askerler topuklu ayakkabı ile prova yaptı!
03 Temmuz 2021 Cumartesi 13:17

Ukrayna’nın Sovyetler Birliği’nden ayrılışının 30’uncu yıldönümü sebebiyle 24 Ağustos'ta Khreshchatyk kentinde gerçeleşecek askeri geçit töreni provalarına kadın askerler, siyah topuklu ayakkabıyla katıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı basın organı tarafından verilen bilgiye göre, kadın askerler ilk defa topuklu ayakkabılarla provalara katıldığı belirtildi.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #ukrayna #kadın asker #kadın asker topuklu
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