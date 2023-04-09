Kahire Yunus Emre Enstitüsünde “Geleneksel İftar Programı“ düzenlendi

Türk-Mısır İşadamları Derneği (TÜMİAD), Kahire Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) "Geleneksel İftar Programı" organize etti. Kahire YEE'de düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Azerbaycan'ın Kahire Büyükelçisi Elkhan Polukov, Mısır Kızılay Başkanı Rami en-Nazır, Mısır Yatırım Dairesi Başkanı Yardımcısı Hüssam Heybe, TÜMİAD Başkanı Nihat Ekinci, Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz ile Türk ve Mısırlı iş adamlarının yanı sıra Mısırlı basın mensupları iştirak etti.

Program kapsamında konuşan Büyükelçi Şen, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı olacak 2025 yılının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi liderliğinde iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni başlangıçların yılı ve her alanda ikili ilişkilerin gelişmesine yönelik güzel bir yıl olması temennisinde bulundu.

TÜMİAD'ın rolünün önemine vurgu yapan Büyükelçi Şen, gelecek 10 yıl içerisinde karşılıklı ticaret hacminin 20 milyar doları bulabileceğini söyledi.

- "Başta Mısır hükümeti olmak üzere, tüm halkın desteğini gördük ve hissettik"

İftar programı kapsamında konuşan TÜMİAD Başkanı Ekinci de "Biz, bizi bu sofranın başında buluşturan ortak değerlerimiz, tarihimiz ve kültürümüz gibi bağlarla birbirimize bağlıyız. Özellikle deprem felaketinde bu bağların gücünü yeniden müşahede ettik ve başta Mısır hükümeti olmak üzere, tüm halkın desteğini gördük ve hissettik." dedi.

İki ülke arasında, hükümetlerin siyasi eğilim ve vizyonları farklılaşsa bile, kolektif bilinç ve dostluk duygularının her zaman hâkim olduğunu ve bu durumun ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlenerek tarihi zirveye çıkmasını sağladığını ifade eden Ekinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkili ekonomik ilişkilerin ivmelenmesi 2005 yılında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla başladı. O yıl 1,5 milyar dolar ile başlayan ticaret hacmi 2022 yılına geldiğimizde, doğal gaz ticaretinin de dahil olmasıyla, ticaret dengesinin Mısır lehine gelişmesiyle yaklaşık 10 milyar dolara çıkmış ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır."

Ekinci, Türk firmalarının başta enerji alanı olmak üzere maliyet avantajları nedeniyle Mısır!a yatırım yapmak için her geçen gün daha fazla ilgi gösterdiğini ve bu niyetlerin eyleme dönüşmesi halinde mevcut ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkmasının erişilebilir bir hedef olduğunu kaydetti.

Kahire YEE Koordinatörü Boyraz da "Türkiye ve Mısır arasında kültürden sanata, ekonomiden eğitime ilişkilerin hızla geliştiğini görüyoruz. Tüm bu çevrelerle bu akşam bir araya gelmekten memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.