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Kahraman köpek hayat kurtardı

ABD'de bir köpek polisi kaza yapan sahibinin yanına götürmeyi ve yaralı iki kişinin hayatını kurtarmayı başardı

Kahraman köpek hayat kurtardı
05 Ocak 2022 Çarşamba 10:28

Olay ABD'nin New Hampshire eyaletinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre polis ekiplerine yolda başı boş gezinen bir köpek olduğu ihbarı gitti. Bunun üzerine polis olay yerine gidince köpeği gördü.

Bir Alman çoban köpeği olan Tinsley, polise sürekli bir şeyler göstermeye çalışan hareketlerde bulundu. Köpeğin sürekli bir tarafa doğru baktığını fark eden polis ekipleri o yöne doğru gittiklerinde ise kaza yapan aracı gördü.

Araçta bulunan iki kişiye hemen müdahale edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

New Hampshire Eyalet Polisinden Teğmen Daniel Baldassarre, köpeğin onlara bir şey göstermeye çalıştığını belirterek, "Beni takip et. Beni takip et' gibi bir şeydi." ifadesini kullandı.

Baldassarre, köpeğin yolda bariyerin zarar gördüğü yere doğru baktığını ve o bölgede kaza yapan aracı fark ettiklerini aktardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #köpek #abd #tinsley #alman çoban köpeği #kahraman köpek
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