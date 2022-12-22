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Kanada'da şok! 8 kız bir oldu evsiz adamı öldürdü!

Kanada, ülkede yaşanan cinayetin şokunu yaşıyor. Alınan bilgiye göre 8 genç kız bir oldu ve 59 yaşındaki evsiz bir adamı vahşice öldürdü. Olay ülkenin gündemine oturdu

Kanada'da şok! 8 kız bir oldu evsiz adamı öldürdü!
22 Aralık 2022 Perşembe 10:34

Kanada'da sosyal medya aracılığıyla bir araya geldiği belirtilen sekiz genç kız, 59 yaşındaki evsiz bir adamı öldürdü.

Toronto polisi, pazar günü sabah saatlerinde kent merkezinde 3'ü 13, 3'ü 14 ve 2'si 16 yaşında sekiz kızın, bir kişiye bıçakla saldırdığını açıkladı.

Kızların sosyal medya aracılığıyla bir araya geldiğini belirten polis, kızların adamın alkol şişesini almaya çalıştığı olayda 59 yaşındaki evsizin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kızların bir araya geliş sebebinin bilinmediğini ifade eden polis, grubun gözaltı sürecinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Polis, olay yerinde çeşitli silahların bulunduğunu, kızların ailelerine bilgi verildiğini belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #kanada #cinayet #ölüm #dünya
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