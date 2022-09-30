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Karın ağrısıyla hastaneye gitti, midesinden 63 kaşık sapı çıktı!

Hindistan'da bir kişinin midesinden toplamda 63 metal kaşık sapı çıkartıldı. İsmi açıklanmayan kişinin bağımlı olduğu ve bir yıldır kaşık yediği belirlendi

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, midesinden 63 kaşık sapı çıktı!
30 Eylül 2022 Cuma 14:15

Hindistan'ın Uttar Pradeş şehrinde doktorlar, bir kişinin midesinden 63 metal kaşık sapı çıkardı. İsmi açıklanmayan 32 yaşındaki hasta, hafta sonu şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servise geldi.

Independent’ın haberine göre, hasta, hiçbir şey yiyip içemediğini ve bir süredir güçsüz hissettiğini belirtti.

Hindistan gazetesi The National'a konuşan doktorlar, bunun bir tümör vakası olduğunu düşündüklerini ama röntgen ve tomografi sonuçlarında bir yığın yabancı objeyle karşılaştıklarını söyledi.

Hastanın midesindeki parçalar iki saat süren bir operasyonla alındı.

"35 YILLIK MESLEK HAYATIMDA BİR İLK"

Ameliyatı gerçekleştiren Doktor Rakesh Khurana şu açıklamayı yaptı:

"Ayrıntılı incelemenin ardından bu yabancı cisimlerin çelik kaşıklar olduğunu anladık. Midesinde bu kadar fazla kaşık görünce şoke olduk."

Dr. Khurana, "63 tane kaşık vardı. 35 yıllık meslek hayatımda hiç böyle bir vakayla karşılaşmamıştım" diye devam etti.

Doktorlar bunu bağımlılık haline getiren kişinin, bir yıldır sapını kırdığı kaşıkları yuttuğunu belirtti.

Kişilerin kil, metal veya toprak yemek istemesine sebebiyet veren pika sendromu adıyla bilinen psikolojik rahatsızlıktan muzdarip olduğu düşünülen adamın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Etiketler; #hindistan #mide #kasık #kaşık yemek
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