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Kartalın saldırısına uğrayan kazı kurtarmak için yarı çıplak dışarıya koştu

Kanada'da bir kadın bebeğini emzirdiği sırada kartalın saldırısına uğrayan kazı kurtarmak için kucağında bebeği ile yarı çıplak dışarı koştu. Genç kadının bu hareketi ülkede gündem oldu

24 Mayıs 2022 Salı 13:37

Kanada'da yaşayan bir kadın evinde bebeğini emzirdiği sırada kazı öldürmek üzere olan bir kartal gördü. Kartalın kazı öldürmeye çalıştığını fark eden genç anne o an düşünmeden yarı çıplak şekilde kazı kurtarmaya gitti.

Saldırıya uğrayan kazı kurtarmak için bir an da düşünmeyen kadın, ölmek üzere olan kazın yardımına koştu. Kanada'da meydana gelen olay, ülke genelinde bir anda gündem oldu.

Üstünün müsait olmamasına ve elinde bebeğinin bulunmasına aldırmayan kadın, dışarı çıkarak kazı ölümden kurtardı. Genç kadının hareketi, büyük beğeni topladı. Olayın ardından haber bültenlerine çağrılan genç kadın Kanada'daki özel bir televizyonun yayınına katılarak o anın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Etiketler; #kanada #kaz #kurtarma
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