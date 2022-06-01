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Katar prensinin eski eşi ölü bulundu! Taciz iddiası ortalığı karıştırmıştı!

Katar prensi Abdülaziz bin Halife Al Sani'nin eski eşi Kasia Gallanio, İspanya'nın Marbella kentindeki evinde yatakta ölü bulundu. Sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanan 45 yaşındaki Gallanio'nun ölümünün "Eski eşim çocuklarımı taciz ediyordu" açıklamasından sonra gelmesi şüpheleri artırdı

Katar prensinin eski eşi ölü bulundu! Taciz iddiası ortalığı karıştırmıştı!
01 Haziran 2022 Çarşamba 09:47

Katar emirinin amcası Abdülaziz bin Halife Al Sani'nin eski eşi Kasia Gallanio, "Eski kocam çocuklarımıza uygunsuz dokunuyordu" iddiasından sonra İspanya'nın Marbella kentinde ölü bulundu.

2004 yılında tanışan ve 3 çocuk sahibi olduktan sonra sancılı bir boşanma süreci geçiren Polonya asıllı Gallanio'nun yaşamını yitirmesi sonrasında gözler milyarder Katar prensine çevrildi.

Gallanio'nun açıklamaları sonrasında ölü bulunduğunu açıklayan yetkililer genç kadının bedeninde hiçbir fiziksel yara ve iz olmadığını duyurdu.Marbella'daki evindeki yatakta ölü bulunan Gallanio ölmeden önce sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanıyordu. Gallanio'nun Katar Prensi'nin çocuklarını taciz ettiğine yönelik iddialarını ise Katarlı yetkililer yalanlamıştı.


BİRKAÇ AYDIR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

İspanya'nın çok okunan gazetelerinden El Pais, Gallanio'nun en küçük kızının annesine ulaşamaması sonrasında İspanyol polisiyle temasa geçtiğini ve bu şekilde 45 yaşındaki Gallanio'nun cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. Fransız Le Parisien gazetesi ise, Paris mahkemesinin 19 Mayıs'ta Gallanio'nun nafaka taleplerini reddettiğini ve genç kadının birkaç aydır hastanede tedavi olduğunu aktardı. Fransız gazetesi, Gallanio'nun sinir krizleri geçirdiğini yazdı.

Etiketler; #katar prensesi #ölüm #ölü bulundu #kasia gallanio
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